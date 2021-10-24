Горняк22: Прохладная и ветреная погода ждет жителей Алтайского края 24 октября
Осень Фото: Виталий Барабаш
К началу новой недели в регионе ожидается небольшое потепление, но оно, по прогнозу синоптиков, будет непродолжительным
Погода в Алтайском крае
24 октября дневная температура воздуха в регионе составит +11…+16, а местами +6…+11 градусов. В отдельных районах в последний день недели вероятны небольшие дожди. Ветер подует юго-западный, 8-13 м/с, с порывами до 22 м/с, передает Алтайский ЦГМС.
Погода в Барнауле
В краевом центре в воскресенье воздух прогреется до +10…+12 градусов. В этот день в Барнауле не ожидается существенных осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы достигнут 18 м/с.