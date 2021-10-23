Горняк22: В алтайском районе ликвидируют нелегальное «кладбище» скота

Фото: НКО Гласность

Активисты нашли раскиданные останки животных и сообщили об этом в СМИ. Власти оперативно отреагировали на инцидент и нашли это место

Сотрудники Управления ветеринарии Алтайского края выехали на место и обнаружили стихийный скотомогильник, о котором писали СМИ, сообщили «Толку» источники.

Сейчас ведомство ликвидирует «захоронения» и проводит дезинфекцию участка. Данные о свалке отправили в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Новичихинское лесничество, на территории которого нашли останки, направило заявление в полицию, чтобы они нашли виновных. Известно, что данный участок находится в аренде у компании «Новичиха лес». Сейчас ведомство готовит в адрес арендатора претензию с требованием ликвидировать несанкционированную свалку.

Напомним, активисты организации «Гласность» наткнулись на стихийный скотомогильник неподалеку от села Костин Лог в Мамонтовском районе – они обнаружили переполненный бетонный бункер для захоронения животных. На опубликованных кадрах видно, что останки свободно раскиданы по лесной местности, и их никто не утилизировал.

ТОЛК