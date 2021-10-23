Горняк22: В России отмечают День рекламщиков: история и поздравления с праздником
Реклама. Распродажа. Скидки Фото: Pexels
Свой профессиональный праздник отмечают российский рекламщики и менеджеры, маркетологи и пиарщики, — те, кто по праву может причислить себя к «двигателям торговли»
День рекламщика в России отмечают 23 октября, рассказывает «Календарь событий».
Занимательный (и много объясняющий) факт: слово «реклама» произошло от латинского слова «reclamare», что значит «выкрикивать». Дело в том, что у римлян торжественные процессии сопровождались хвалебными речами и демонстрацией трофеев – прародителями современной рекламы.
День рекламщика – праздник неофициальный, и устоявшихся традиций празднования нет. Как правило, в этот день в рекламных агентствах проводят корпоративы и награждения отличившихся сотрудников, рассказывает «КП».
Поздравления с Днем рекламщика, конечно же, должны быть креативными и нестандартными. Например, такими.
Вы знаете наверняка,
Как пропиарить даже хомяка!
Как жизнь украсить, преподать,
Как правильно себя подать.
Вы мастера великие рекламы,
Желаем счастья килограммы!
Удачи, радости — мешок,
Клиентов радостный поток!
Или такими.
Как узнать сегодня нам,
Что где продается?
Очевидно, без реклам
Тут не обойдется!
Нам реклама не дает
Пребывать в прострации,
А повсюду выдает
Море информации!
На страницах всех газет —
Где рекламы только нет!
Поздравляем мы сегодня, господа и дамы,
Вас, трудолюбивые работники рекламы!