Горняк22: Астролог назвал знаки зодиака, которые в декабре столкнутся с трудностями

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Эксперт отметил, что в последний месяц года Весы столкнутся с рабочими проблемами. В декабре для них будет очень напряженным, поэтому им стоит избегать конфликтов с руководством и срывов дедлайнов

В декабре Тельцам будет непросто общаться с семьей. Людям этого знака будет важно доказать свою правоту, но близкие будут не готовы им в этом потакать. Такое противоречие может вызвать похолодание в отношениях прямо перед праздниками, заявил астролог Павел Глоба, сообщает «Слово и Дело».

«Представителей знака Близнецы могут подвести близкие люди. Этой зимой они могут узнать какую-то неприятную информация о любимом человеке. При этом на работе стоит ожидать сплетен и козней от коллег», – рассказал он.

По словам астролога, в жизни Дев появятся недоброжелатели. Они будут пытаться разрушить репутацию представителей знака, поэтому рождённым под этим знаком нужно ограничить общение в декабре и не откровенничать с новыми знакомыми.

Ранее астрологи рассказали, какие черты характера мешают знакам зодиака стать счастливыми. Так, по мнению специалистов, злейший враг Овнов – это импульсивность, а Тельцы фокусируют внимание не на своих успехах, а на чужих. Близнецам часто достичь желаемого мешает собственная лень.

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