Горняк22: В жизненных трудностях: о чем молиться в день Ефесской иконы Божией Матери

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

22 октября православные христиане отмечают день Ефесской иконы Божией Матери. Рассказываем историю праздника, а также о чем молятся этой иконе

История Ефесской иконы Божией Матери

Ефесскую икону Божией Матери по-другому еще называют Корсунская. Существует две версии ее перенесения. Об этом пишет портал pravmir.ru.

Согласно первой версии, образ был написан святым евангелистом Лукой и хранится в Ефесе. На Руси она попала в 988 году, ее перенесли из Корсуни в Киев после крещения святого князя Владимира.

По другой версии образ в нашу страну был принесен из Греции в 1162 году преподобной Евфросинией Полоцкой, которая была настоятельницей Спасского монастыря. Она узнала, что в Греции есть иконы письма Луки и попросила прислать ей одну из них. Византийский правитель согласился отдать для Руси ту икону, которая хранилась в Эфесе.

О чем молятся Ефесской иконе Божией Матери

Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay

Образ Богоматери на Ефесской иконе помогает во всех жизненных трудностях и скорбях, связанных с семейной жизнью. Ей молятся о здоровом зачатии ребенка, легких родах, о достатке в доме, о спасении грешников, а также об исцелении от любых болезней.

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