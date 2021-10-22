Горняк22: Что ни в коем случае нельзя делать 22 октября: народные приметы на Якова

Дрова. Древесина Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки занимались заготовкой дрова на зиму, собирали сыроежки и готовили из них разнообразные блюда

22 октября отмечается народно-христианский праздник «Яков Дровопилец». По-другому его называют «Древопилец», «Яков», «Яков Студеный», «День Якова» и «Яков день». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 22 октября

В это время у наших предков начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше 22 октября к этому занятию не приступали.

Подготовка дров была ответственным делом. Считалось, что от стараний хозяев зависело, как разгорится печь в доме и сколько даст тепла.

На Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или салом. В этот день также пекли пироги с кашей и угощали ими родных и соседей.

В народе считали, что сегодня ни в коем случае нельзя вспоминать о прошлом. Нужно, наоборот, думать о будущем. Если в этот день жалеть о несбывшихся надеждах, то с человеком непременно случится неприятность.

Народные приметы 22 октября

Если с утра пойдет дождь, то к вечеру снег сугробами лежать будет.

Если выпадет снег в этот день, то год пройдет удачно.

Если снег пойдет впервые, то зима наступит через 40 дней.

Если снег падает и тает, то урожай не удастся.

В этот день появились сосульки, значит, осень будет долгой.

Если образовалась гололедица, значит, скоро будет дождь.

Лисица много лает – к перемене погоды или дождю.

Девушка. Осень Фото: Pixabay

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