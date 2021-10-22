Горняк22: День финансово-экономической службы ВС России 2021: история и традиции

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22 октября свой профессиональный праздник отмечает финансово-экономическая служба Вооруженных сил. Рассказываем об истории и традициях праздника

История Дня финансово-экономической службы ВС РФ

Официально этот праздник начали отмечать с 2015 года, когда президент страны подписал соответствующий указ. Дату, 22 октября, выбрали не случайно. Именно с этот день в 1918 году подписали приказ Реввоенсовета молодой Советской Республики об учреждении Финансового отдела. Об этом пишет портал calend.ru.

В России служба, занимающаяся распределением денежного довольствия среди военнослужащих, впервые появилась при императоре Петре Великом. Руководитель этой структуры имел чин генерал-комиссара.

Традиции Дня финансово-экономической службы ВС РФ

Подарок. Презент Фото: Pixabay

Деятельно финансовой службы чаще всего остается незамеченной, но без нее не смогут обойтись современные Вооруженные силы.

22 октября традиционно в честь виновников торжества проводят торжественные мероприятия, организуют концерты, на которых их поздравляют с профессиональным праздником.

Отличившихся сотрудников в этот день награждают почетными грамотами, премиями, а также присваивают внеочередные звания и объявляют благодарность за службу.

Также в памятный день не забывают про ветеранов службы. Им отправляют цветы и открытки с поздравлениями, а также приглашают на торжественные мероприятия и праздничные банкеты по случаю Дня финансово-экономической службы ВС РФ.

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