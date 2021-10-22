Горняк22: Участок Чуйского тракта под Барнаулом перекроют вечером 21 октября

Перекрытие дороги Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения всех видов транспорта

В связи с плановым движением военных колонн в Алтайском крае 21 октября временно ограничат движение для всех видов транспорта на участке трассы. Об этом сообщает краевая ГИБДД.

Проезд перекроют:

с 21.05 до 00.15 на участке автодороги «Б. Ключи – выезд на автодорогу Р-256 – подъезд к Фирсово – автодорога Фирсово – Бобровка».

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее стало известно, что в Барнауле с открытием Старого моста меняют маршруты 16 автобусов.

ТОЛК