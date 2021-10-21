Горняк22: Яркую жилую 10-этажку со стеклянными углами построят на Потоке в Барнауле

Дом. Недвижимость. Новостройка Фото: Анна Меньшикова, Толк

В унылом микрорайоне в Барнауле построят яркий 10-этажный жилой дом с угловыми окнами. Площадка после снесенного аварийного здания пустовала более шести лет

В Барнауле на Потоке разморозят очередную площадку для строительства точечного жилого многоквартирного дома. Он разместится на месте аварийной двухэтажки, которое пустует с 2015 года. Высотка встанет по соседству с ветхой двухэтажкой, чьи жильцы возмущаются близлежащими стройками.

Раскрасить унылый район

Участок занимает 2,5 тыс. кв. метров и находится на ул. Смирнова, 94 – недалеко от сквера Химиков. Он принадлежит на праве собственности компании «Пальмира» – застройщик возводит коммерческие здания в Барнауле. Землю он приобрел на аукционе в 2015 году.

Но на тот момент градостроительный регламент позволял возводить здесь жилые дома только до трех этажей. Вместе с тем уже обсуждались изменения в Генплан, которые разрешат застраивать Поток высотным жильем. Их приняли в конце 2019 года.

Данный участок сменил функциональную зону на Ж-1, разрешающую возведение жилых зданий до 25 этажей или 75 метров, а также коммерческих и административных объектов почти любых направлений.

БарнаулЯндекс.Карты

Поэтому теперь застройщик возобновил работу по проектированию. Он ожидает, что вся документация будет готова и согласована примерно через год, после чего он зайдет на площадку и начнет строить объект.

«Это будет 10-этажный дом с одним подъездом и 80 квартирами. Пока планируем возводить его из панелей. Фасад хотим сделать ярким, чтобы он приукрасил этот унылый район», – рассказал «Толку» директор компании Алексей Мирошников.

Квартиры в доме будут 1-, 2-, 3-комнатными, то есть рассчитаны на все социальные группы и любой бюджет. В жилых помещениях планируют сделать большие окна, а в некоторых комнатах – угловые, которые пока для барнаульских новостроек редкость.

Неспокойные соседи

Ул. Смирнова, 92 в Барнауле Фото: Эвелина Большакова

По соседству с левой стороны стоит двухэтажный недавно отремонтированный старый дом на ул. Смирнова, 92. Он довольно широко известен: жильцы часто жалуются в СМИ то на некачественную реконструкцию, то на крыс, то на холод и ржавую воду, то на соседние стройки.

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Недавно «Толк» сообщал, что «выросшая» напротив 17-этажка компании «Сиада» на ул. П. Сухова, 34 полностью заслонила солнце, и в некоторых квартирах стало темно. Не исключено, что дискомфорт жильцам может доставить и новая площадка, где начнут возводить высотку. В «Пальмире» к возмущениям соседей уже готовы.

«Если начнут возникать какие-то вопросы, мы будем идти на встречу с жителями и пытаться решать проблемы мирным путем. Мы настроены на доброе соседство», – говорит Мирошников.

Еще один сосед будущей 10-этажки – это перспективный ЖК «Мандарин» от компании «Западное», который вскоре готовятся возвести на ул. Смирнова, 94а. Здесь ситуация похожая – застройщик ждал изменений в Генплан, чтобы посадить 12-этажку, которую уже запроектировал. А пока этого не произошло, еще в 2018-м году анонсировал 3-уровневый дом и начал продавать квартиры дольщикам.

На этой площадке уже вырыт котлован. В то время как на территории «Пальмиры» никакие работы не начинались – она огорожена забором и пока покрыта густой растительностью.

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