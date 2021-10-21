Горняк22: Автомобилист снял на видео поездку по «новому» Старому мосту Барнаула

Старый мост Фото: Упрдор "Алтай"

Судя по съемке, на переправе сделали по одной полосе в каждом направлении. При этом обгон на мосту по Правилам дорожного движения запрещен

Барнаульский автомобилист снял на видео поездку по Старому мосту города, который открывают после масштабной реконструкции. Кадры появились в паблике «Барнаул 22».

«Кому надо проехать – можно проехать», – сообщил он на записи.

Официально запустить движение на переправе планируют 20 октября.

В конце 2018 года автодорожная часть барнаульского Старого моста перешла в федеральную собственность, поступив на баланс Упрдор «Алтай». Объект, который к этому моменту уже долгое время находился в неудовлетворительном состоянии, закрыли на ремонт в январе 2020 года.

ТОЛК