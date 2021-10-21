Горняк22: На 20 участках улиц Барнаула ограничат стоянку транспорта

Знак "Остановка запрещена" Фото: pixabay.com

В список попала нечетная сторона Южного Власихинского проезда от улицы Шумакова до улицы Лазурной – ранее жители квартала «Лазурный» жаловались на загромождение участка машинами

На некоторых улицах Барнаула с 8 ноября частично ограничат остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что это необходимо для работы снегоуборочной техники зимой и свободного проезда машин. При этом в первом случае ограничения будут действовать преимущественно ночью.

Где граничат остановку и стоянку

малая проезжая часть улицы Малахова от проезда Северного-Власихинского до улицы Балтийской,

улица Островского от улицы Антона Петрова до улицы Новгородской,

малая проезжая часть Павловского тракта от улицы Попова до улицы Шумакова,

улица Тимуровская от улицы Эмилии Алексеевой до проспекта Космонавтов,

улица Георгия Исакова от улицы Малахова до улицы Покровской,

улица 40 лет Октября от улицы Петра Сухова до проспекта Космонавтов,

нечетная сторона улицы Молодежной в районе здания №3,

нечетная сторона улицы Молодежной от здания №108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского,

четная сторона проспекта Строителей от проспекта Ленина до площади Победы (Строителей, 4, Строителей – Деповская),

улица Северо-Западная в районе здания №12 по улице 80-й Гвардейской дивизии,

нечетная сторона улицы Чудненко от дома №5 до дома №187 по проспекту Ленина,

улица Чеглецова от проспекта Ленина до улицы 80-й Гвардейской дивизии,

малая проезжая часть улицы Малахова в районе строения №62,

нечетная сторона Южного Власихинского проезда от улицы Шумакова до улицы Лазурной,

улица Малахова от улицы Германа Титова до проспекта Космонавтов,

нечетная сторона улицы Молодежной от проспекта Ленина до строения №7 по улице Молодежной,

нечетная проезжая часть улицы Шевченко от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского,

улица 1905 года от здания №53а по улице Профинтерна до улицы Профинтерна,

улица Взлетная от улицы Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского,

улица Солнечная Поляна от дома №305в по Павловскому тракту до Павловского тракта.

Ранее «Толк» рассказывал о всплеске цен в Барнауле на гаражи и машино-места – их все чаще стали продавать по цене квартир.

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