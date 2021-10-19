ГОРНЯК22 19.10.2021
Авто

Горняк22: Мэрия Бийска просит «безвозмездно» подарить ели для новогоднего городка

Горняк22
1 час Ago

Елки. Новый год Фото: pixabay.com

Довезти елки до города сложно, так как перевозить их возможно только в больших грузовиках. Установка при этом занимает всего несколько минут

Администрация Бийска попросила горожан и организации города безвозмездно предоставить ели для украшения новогоднего городка. Объявление размещено на официальном сайте Бийска.

При этом, по словам чиновников, для украшения подойдут определенные деревья, высота которых составляет от 15 до 20 метров. Обычно их привозят из окрестностей города. При этом привезти их можно лишь на длинномерных КамАЗах.

Главная ель в наукограде уже есть – это искусственная елка высотой 18 метров, которую каждый год устанавливают в городе.

Ранее сообщалось, что в Бийске начали продавать искусственные ёлки для Нового года. Сейчас в городе елки можно купить намного дешевле, чем перед праздником. В прошлом году на новогодних рынках как искусственные, так и натуральные ёлки продавали по ценам от 700 до 8 тысяч рублей.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Мешки с мусором на алтайском предприятии перевязали Георгиевскими ленточками

Горняк22: Мешки с мусором на алтайском предприятии перевязали Георгиевскими ленточками

Горняк22
1 час Ago
Фото: instagram.com/kulnevagalina/ Комментаторы возмутились такой ситуации и предложили самостоятельно привезти веревку на предприятие, где произошел инцидент Мешки со строительным мусором...
Горняк22: Автоэксперт напомнил о санкциях за грубое поведение с сотрудниками ГИБДД

Горняк22: Автоэксперт напомнил о санкциях за грубое поведение с сотрудниками ГИБДД

Горняк22
1 час Ago
ГИБДД Фото: Анна Меньшикова, Толк Эксперт отметил, что на эмоциях водитель может не выполнить требований правоохранителей, но неповиновение его законному требованию влечет за собой административный штраф, арест или...

Читать по теме:

ВТОПЕ: