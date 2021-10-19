Горняк22: Мэрия Бийска просит «безвозмездно» подарить ели для новогоднего городка

Елки. Новый год Фото: pixabay.com

Довезти елки до города сложно, так как перевозить их возможно только в больших грузовиках. Установка при этом занимает всего несколько минут

Администрация Бийска попросила горожан и организации города безвозмездно предоставить ели для украшения новогоднего городка. Объявление размещено на официальном сайте Бийска.

При этом, по словам чиновников, для украшения подойдут определенные деревья, высота которых составляет от 15 до 20 метров. Обычно их привозят из окрестностей города. При этом привезти их можно лишь на длинномерных КамАЗах.

Главная ель в наукограде уже есть – это искусственная елка высотой 18 метров, которую каждый год устанавливают в городе.

Ранее сообщалось, что в Бийске начали продавать искусственные ёлки для Нового года. Сейчас в городе елки можно купить намного дешевле, чем перед праздником. В прошлом году на новогодних рынках как искусственные, так и натуральные ёлки продавали по ценам от 700 до 8 тысяч рублей.

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