ГОРНЯК22 19.10.2021
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Горняк22: День письма в будущее. Какие праздники отмечают во всем мире 19 октября

Горняк22
1 час Ago

Бумага. Письмо. Тетрадь Фото: congerdesign с сайта Pixabay

19 октября – время для написания писем, балета и новых друзей. Рассказываем, какие праздники отмечают во всем мире сегодня

Какой сегодня праздник: 19 октября

В этот день празднуют Всемирный день балета, в который традиционно проводят онлайн-трансляции крупнейших балетных коллективов мира.

В России 19 октября отмечают День лицеиста, который создан в честь открытия Императорского Царскосельского лицея.

Во всем мире сегодня День написания письма в будущее. В этом празднике принимают участие все желающие, а написать его можно самому себе или же своим внукам. Известно, что такая методика помогает поставить конкретные цели на будущее.

19 октября в Армении отмечают День ракетно-артиллерийских войск, в Казахстане – День спасателя, в Республике Молдове – День юриста.

Именины в этот день у Ивана, Макара и Никанора.

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ТОЛК

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