Горняк22: Солнечная и теплая погода до +17 градусов ожидается в Алтайском крае 19 октября

Осень Фото: Виталий Барабаш

Бабье лето, по прогнозу синоптиков, продержится в регионе до конца рабочей недели. Пик тепла придется на среду-четверг, когда столбики термометров поднимутся до +20 градусов

19 октября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +7…+12, местами по югу потеплеет до +17 градусов. В этот день без осадков. Утром местами возможны туман и изморозь. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле во вторник до +10…+12 градусов. Осадков не ожидается, в утренние часы – туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

ТОЛК