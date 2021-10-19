Горняк22: Какие счастливые перемены ожидают человечество в конце октября 2021 года

Космос. Звезды Фото: pexels.com

18 октября завершил ретроградное движение не только пресловутый Меркурий, но и планета-гигант Юпитер. Астрологи рассказали, что это значит для человечества

Октябрь 2021 года – время выхода сразу нескольких планет из ретроградного движения. Сначала Плутон, потом Сатурн, а теперь и Меркурий с Юпитером избавились от ретроградности. Разбираемся, как на жизнь людей повлияет конец ретроградного Юпитера.

Что будет после 18 октября

Теперь будет проще завести полезные связи, покровителей и новых друзей. Избавление Юпитера от ретроградного позволит легко находить нужных людей, строить карьеру, заключать выгодные сделки.

Астрологи обещают новые возможности раскрыть себя, идти к мечте, не сворачивая, и всегда помня о своей цели. Можно раскрывать новые грани таланта, обучаться и использовать получение знания на практике.

Благодаря изменившейся энергетике Юпитера творческие личности и люди с даром смогут реализовать свой потенциал. Усилится интуиция, громче зазвучит внутренний голос. Будет проще притягивать позитивные перемены, пишет DailyHoro.ru.

Юпитер астрологи называют планетой порядка, планетой стабильности.

Влияние планеты-гиганта поможет грамотно распоряжаться финансами. После 18 октября трудолюбивым людям будет проще заложить фундамент для будущего успеха.

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