Горняк22: Жителям Алтайского края потребуется более 10 лет, что накопить на новое авто

Автомобиль Фото: pixabay.com

В рейтинге российских регионов Алтайский край занял 78-е место, попав в топ-10 субъектов с самыми долгими сроками. Республика Алтай заняла 58-е место

Алтайский край оказался в десятке российских регионов, жителям которых придется дольше всего копить деньги на новый автомобиль стоимостью 2 млн рублей – более 10,3 года, сообщает РИА Новости.

При этом в регионе 53,2% работающих, которые даже за этот срок не смогут накопить на новое авто.

Средства на подержанный автомобиль местным жителям придется собирать 5,1 года, высчитали аналитики.

Для сравнения, жителям соседней Республики Алтай на новый автомобиль придется копить 9,3 года, а в Новосибирской области – 8,3 года. Всего среднестатистическому россиянину на новый автомобиль придется копить почти восемь лет.

Быстрее всего новую машину могут себе позволить жители Чукотского АО. Им понадобится только 3,5 года. Чуть больше времени уйдет в Ямало-Ненецком АО и Магаданской области. Дольше всего – около 11 лет – в России копят на авто в Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске продают места в очереди на новые машины. По словам автолюбителей, они вынуждены по пять-семь месяцев ждать новые машины. По словам экспертов, дефицит возник якобы из-за недостатка микрочипов для автомобильной электроники. Сейчас уже дошло до того, что места в очередях стали продавать на сайтах объявлений.

ТОЛК