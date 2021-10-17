Горняк22: Роскосмос ведет онлайн-трансляцию посадки киноэкипажа с МКС
Расстыковка МКС и "Союза" Фото: Роскосмос
Корпорация показала процесс расстыковки «Союза» и международной космической станции. После этого в полете экипаж будет около часа
Роскосмос 17 октября ведет прямую трансляцию процесса посадки экипажа «Союза МС-18» со съемочной группой фильма «Вызов» в составе.
Корпорация показала процесс закрытия люков между кораблем и станцией, а также отстыковку космического аппарата.
Прямая трансляция посадки спускаемого аппарата «Союза» начнется в 06.30 мск.
Посадка аппарата планируется на 07.35 мск. Капсула должна приземлиться в 150 км от казахстанского города Жезказган.
На землю должны вернуться космонавт Олег Новицкий, а также режиссер Клим Шипенко и актриса Юлея Пересильд, которые отправились на МКС для съемок художественной ленты.