Горняк22: Барнаульцы пожаловались на пробку у «кольца» в субботний день

Пробка Фото: 2ГИС

По словам очевидцев, две полосы заняли дорожники, которые проводят здесь некие работы, в результате на участке оказалось затруднено движение

Автомобилисты Барнаула пожаловались на дорожный затор, который 16 октября возник на выезде с кольца у торгового центра «Волна». Сообщения об этом появились в 2ГИС.

По словам очевидцев, пробка возникла на улице Власихинской в направлении объездной дороги из-за ремонтных работ на проезжей части.

«Решили дорогу делать днём на двух полосах», – пояснил один из комментаторов.

Ситуацию усугубило дорожно-транспортное происшествие.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на этот участке, предварительно, убирают сужение проезжей части, которое способствовало пробкам в часы пик.

ТОЛК