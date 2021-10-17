Горняк22: Барнаульцы пожаловались на пробку у «кольца» в субботний день
Пробка Фото: 2ГИС
По словам очевидцев, две полосы заняли дорожники, которые проводят здесь некие работы, в результате на участке оказалось затруднено движение
Автомобилисты Барнаула пожаловались на дорожный затор, который 16 октября возник на выезде с кольца у торгового центра «Волна». Сообщения об этом появились в 2ГИС.
По словам очевидцев, пробка возникла на улице Власихинской в направлении объездной дороги из-за ремонтных работ на проезжей части.
«Решили дорогу делать днём на двух полосах», – пояснил один из комментаторов.
Ситуацию усугубило дорожно-транспортное происшествие.
Ранее «Толк» сообщал о том, что на этот участке, предварительно, убирают сужение проезжей части, которое способствовало пробкам в часы пик.