Горняк22: В Барнауле засняли «загадочное свечение» за Новым мостом

Фото: instagram.com/deringarchitect/

Судя по фотографиям, свет, который засняли на Оби, был очень мощным. Однако пока неизвестно, что может служить его источником

Поздно вечером 13 октября на реке Обь в Барнауле заметили необычное свечение. Кадры опубликовал барнаульский архитектор Александр Деринг на своей странице в Instagram.

«Загадочное свечение на Оби», – подписал он фото.

На снимке видно, что над рекой за лесом исходит свет непонятного происхождения. Сам горожанин также не смог предположить, что может служить его источником.

Ранее жители Барнаула стали свидетелями красивого заката и радуги после мощного ливня, который прошел над городом вечером 13 сентября. Кадрами «пылающего» небосклона и яркой радуги на нем они поделились в соцсетях.

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