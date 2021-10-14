Горняк22: На Avito появились услуги «стояльщиков» в очередях в ГИБДД Барнаула

Очередь Фото: канал "Толк"

В соцсетях некоторые горожане подтвердили, что действительно часто видят в очередях в Госавтоинспекцию «постоянных клиентов»

В Барнауле стали предлагать услуги «профессиональных стояльщиков» в очередях на прием в городскую ГИБДД. Предложение появилось на одном из популярных сайтов объявлений.

«Отстою за вас живую очередь в ГИБДД», – говорится в одной из публикаций.

Свою работу автор объявления оценил в две тысячи рублей.

В соцсетях пользователи отмечают, что действительно замечают в очередях в ГИБДД одних и тех же людей.

«Там есть дед, который приходит в четыре часа утра, записывается как пятеро разных людей, а потом продает эти места», – рассказал один из подписчиков сообщества «Подслушано Барнаул».

Впрочем, некоторые комментаторы предположили, что предприимчивые дельцы лишь воспользовались шумихой, связанной с очередями на прием в Госавтоинспекцию.

«Нет там никакой живой очереди. Все по записи. Не успел – приходи завтра. Хитрец с «Авито», наверно, никогда не был в ГАИ», – предположил один из пользователей.

Ранее барнаульские водители действительно пожаловались на огромные очереди в ГИБДД для оформления аварий. В полиции проблему признали и объяснили большой загруженностью сотрудников. Здесь также заверили, что ситуацию уже удалось урегулировать.

ТОЛК