Горняк22: Прокуратура вынесла представление ГИБДД Барнаула из-за очередей

Прокуратура Алтайского края Фото: Толк

В ведомстве выяснили, что для оформления материалов, составленных аваркомами, в Госавтоинспекции выделили отдельную очередь

Прокуратура Барнаула вынесла представление начальнику городской ГИБДД из-за больших очередей на оформление дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки выявлены нарушения в связи с наличием отдельной очереди для оформления ДТП по материалам, составленным работниками аварийных комиссариатов», – указали в прокуратуре.

Кроме того, надзорный орган обнаружил, что ведомство не приняло организационных мер по обеспечению доступности услуги.

Ранее автомобилисты города пожаловались в соцсетях на гигантские очереди в Госавтоинспекцию для оформления аварий. В полиции проблему признали и объяснили большой загруженностью сотрудников. Здесь также заверили, что ситуацию уже якобы удалось урегулировать.

ТОЛК