Горняк22: Очевидцы: в Барнауле «добавляют» часть полосы за кольцом у ТЦ «Волна»
Дорожные работы Фото: "Толк"
За участком с кольцевым движеним проезжая часть сужалась, заставляя автомобилистов перестраиваться в соседний ряд, что в час пик способствовало затору
В Барнауле дорожники расширяют проезжую часть улицы Власихинской за кольцом у торгового центра «Волна». Об этом «Толку» сообщили очевидцы.
Речь идет об участке в сторону Объездной дороги – прежде здесь было сужение перед остановкой «Лыжная база», что в час пик способствовало затору.
Сейчас на месте работает дорожая техника. О сроках окончания работ не сообщается.
Ранее «Толк» сообщал о том, что на ремонт местных дорог Алтайский край потратит почти 1,5 млрд рублей.