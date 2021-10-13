Горняк22: Небольшие осадки и около +4 градусов ожидается 13 октября в Алтайском крае

Осень Фото: Виталий Барабаш

Небольшое потепление вернется в регион к концу недели. С середины недели в крае прекратятся дожди, столбики термометров поднимутся и выходные снова будут теплыми и солнечными

13 октября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +3…+8 градусов. В отдельных районах в этот день возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, вероятны гололёдные явления. Утром местами опустится туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, с порывами до 13 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в среду ожидается около +3…+5 градусов. Во второй половине дня возможен небольшой мокрый снег, утром – туман. Ветер юго-западный, с порывами до 12 м/с.

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