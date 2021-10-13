Горняк22: Роспотребнадзор рассказал, люди каких профессий хуже всего прививаются

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов на вакцинации против ковида Фото: www.instagram.com/minzdravalt

Работодатели далеко не всех сфер из списка Роспотребнадзора выполнили требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников. За это их штрафуют

Хуже всего в Алтайском крае из сотрудников сфер, подпадающих под обязательную вакцинацию, прививаются работники транспорта – меньше трети из них привиты. Лучший показатель – у сотрудников органов власти – 84% привиты.

2-3 места занимают органы МЧС и социальной защиты – по 82%. Среди работников образования привились 79%.

Медики идут только на пятом месте с показателем 66,4%, за ними – работники торговли и предпринимательства (61,4%).

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Люди из этих сфер по сути выполнили требования постановления об обязательной вакцинации, одним из условий которого являлось наличии прививки у 60% сотрудников каждой организации.

Где не достигли 60% привитых

Еще несколько категорий, о который рассказали в Роспотребнадзоре, нужного показателя не достигли:

работники туризма – 58%,

работники сельского хозяйства – 41%,

работники сферы пищевой промышленности – 33%,

работники транспорта – 30%.

К сожалению, в ответе ведомства не содержалось сведений о ходе вакцинации среди работников силовых структур, банковских услуг, бытовых услуг и многих других из списка, указанного в постановлении.

За отсутствие прививок штрафуют

Под действие документа подпадало в общей сложности 174 тыс. человек. Первую прививку они должны были сделать до 22 августа, вторую – до 19 сентября. «Толк» запрашивал у Роспотребнадзора информацию о том, удалось ли выполнить эти условия, однако точной информации в ведомстве не дали.

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Однако в управлении сообщили, что «продолжают вести контроль» за выполнением постановления, в том числе проверяют прививочные сертификаты. В случае выявления нарушений работодателей наказывают по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение противоэпидемического законодательства в условиях режима повышенной готовности – крупными штрафами.

4 октября министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщал, что в регионе привиты 55% от плана. При этом иммунная прослойка с учетом переболевших, но не привитых, должна достигать 80% – для того, чтобы возник коллективный иммунитет, и чтобы заболеваемость снизилась и перестала достигать пиковых значений или так называемых «ковидных волн».

Тогда же министр сетовал на снижение темпов вакцинации: во время третьей волны заболеваемости в июне ежесуточно прививалось около 10 тыс. жителей. За неделю с 5 по 12 октября привились всего 15 тыс. человек.

Ранее «Толк» сообщал, что власти Республики Алтай расширили список профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Кроме того, процент работников, которые должны быть охвачены прививками в организациях сферы обслуживания, увеличили до 80%.

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