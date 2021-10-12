Горняк22: Осужденному алтайской колонии прислали флешку в заказном письме

Тюрьма Фото: pixabay.com

Всего с начала 2021 года осужденным пытались передать 1,76 грамм наркотиков, 765 рублей, 12 мобильных телефонов, десять зарядных устройств и 19 сим-карт

Осужденному, который отбывает срок в ИК-9 в Алтайском крае, пытались передать флеш-карту в заказном письме, сообщает пресс-служба краевой УФСИН.

Находку обнаружил сотрудник колонии, так как все заказные письма осужденным вскрывают в их присутствии.

К слову, не подлежат цензуре со стороны сотрудников исправительных учреждений лишь письма президенту, Совфеду, Госдуме, омбудсменами др. Обычные письма проверяют в течение трех дней, а заказные вскрывают в присутствии получателя.

Правоохранители уже нашли отправителя письма. Его привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что со 2 июля 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края приостановили длительные свидания осужденных с родственниками. Сделано это в целях предупреждения заболеваемости коронавирусом среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также самих работников уголовно-исполнительной системы.

ТОЛК