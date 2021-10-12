Горняк22: Северный ветер и около 0 градусов ожидается в Алтайском крае 12 октября

Осень Фото: Виталий Барабаш

Неблагоприятные погодные условия задержатся в регионе до пятницы, затем вновь ожидается период потепления до +10 градусов

Погода в Алтайском крае

Днем 12 октября в регионе ожидается около 0…+5 градусов. В отдельных районах в этот день вероятны небольшие, а по югу и востоку местами умеренные осадки – пройдут дожди с мокрым снегом. Возможны гололёдные явления. Ветер подует северный, со скоростью 4-9 м/с, порывы достигнут 14 м/с, сообщает ЦГМС региона.

Погода в Барнауле

В краевом центре во вторник похолодает до +1…+3 градусов. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков. Северный ветер достигнет 4-9 м/с.

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