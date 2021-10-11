Горняк22: Момент гибели актера на сцене Большого театра попал на видео

Театр Фото: pexels.com

Погибший артист служил в театре с 2002 года. В театре пояснили, что актер по непонятным причинам не отошел от декорации

В Сети появились кадры, на которых декорацию опустили на актера Большого театра во время оперы «Садко». Видео опубликовали «Известия».

По данным издания, декорация была крепко закреплена и по сюжету должна опуститься вплотную к сцене. По неизвестным причинам актер оказался прямо под ней.

В правоохранительных органах заявили, что артист не услышал, что пора отбегать от места.

Сейчас прокуратура и полиция проводят проверки.

Ранее сообщалось, что в Большом театре во время оперы «Садко» декорация насмерть придавила 38-летнего актера Евгения Кулеша. Оказалось, что артист во время представления пошел не в ту сторону и попал под декорацию. Его пытались реанимировать, однако спасти актера не удалось.

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