Горняк22: В Алтайском крае неделя начнется с похолодания с ветром и дождями

Осень Фото: Виталий Барабаш

Непогода снова разгуляется на этой неделе в регионе. Осадки в виде дождей, мокрого снега, а также сильный ветер вероятны в большинство дней этой семидневки

11 октября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит около +5…+10 градусов. При этом на большей части территории региона в первый день новой недели пройдут дожди. Ветер подует северо-западного направления со скоростью 4-9 м/с, порывы достигнут 14 м/с, передает региональный ЦГМС.

В Барнауле в понедельник днем столбики термометров поднимутся до +6…+8 градусов. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

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