ГОРНЯК22 11.10.2021
Авто

Горняк22: Недобрый день. Что категорически запрещено делать 11 октября на Харитонов день

Горняк22
2 часа Ago

Девушка. Карие Глаза. Шарф Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки опасались сглаза, поэтому они не выходили из дома, не выметали мусор и не ели любые ягоды

11 октября отмечается народно-христианский праздник «Харитонов день». По-другому его называют «День Ильи Муромца», «День Харитона» и «Харитон». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 11 октября

Харитонов день считается недобрым днем. Считалось, что сегодня ни в коем случае нельзя выходить из дома даже во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу на семью.

11 октября не следует заниматься домашними делами и даже просто подметать. В этот день принято отдыхать и проводить время в компании своей семьи.

Наши предки на Харитона особенно опасались кареглазых и черноглазых людей. Считалось, что они больше всех склонны к колдовству.

Многие в этот день тайно ходили к деревенским ведуньям и знахаркам. Чаще всего их просили о защите от недобрых сил. Все просьбы обязательно сопровождались дарами в виде пирогов и горшков с медом.

Через три дня после Харитона отмечался Покров Пресвятой Богородицы. Согласно легендам наших предков, 11 октября сатана плюют на все ягоды. Тот, кто съест их в этот день, обречен на тяжелые болезни.

Малина. Малиновое варенье. Ягода1 Малина. Малиновое варенье. Ягода Фото: pixabay.com

Народные приметы 11 октября

  • Зайцы не закончили линять – зима будет поздней.
  • Западный ветер – зима ожидается снежной.
  • Ветер с севера – зимой будет много снега и мороза.
  • Если к Харитонову дню листья с дубов и берез опадали полностью – зима будет нормальной.
  • Низко идущие по небу тяжелые облака предвещают скорую стужу.
  • Если осиновые листья лежат кверху лицом — зима будет теплая.
  • Ветер меняет направление по часовой стрелке — к туманам.

Источник

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: