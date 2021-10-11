Горняк22: Сергей Приб рассказал, есть ли раскол во фракции «Единая Россия» в АКЗС

Сергей Приб Фото: Виталий Барабаш

По словам руководителя фракции, речь идет только о том, что его однопартийцы открыто и откровенно обсудили итоги выборов

«Конструктивной работой» назвал ситуацию во фракции «Единая Россия» («ЕР») алтайского заксобрания ее руководитель Сергей Приб 7 октября. Он признал, что депутаты объединения открыто, с неудобными вопросами обсудили итоги выборов, однако категорически опроверг информацию об отсутствии единства во фракции.

Напомним, после выборов появилась информация о том, что некоторые ее члены оценили достаточно резко итоги выборов, чуть ли не противопоставив свою позицию генеральной линии партии, которая, признав трудности и общий тренд на популярность левых взглядов, официально, однако, заявила, что победила.

Однако, комментируя ситуацию журналистам, глава фракции Сергей Приб подчеркнул, что так трактовать произошедшее нельзя. По его словам, все избранные депутаты от «ЕР» – «выраженные лидеры, самодостаточные люди».

«Мы разбирали, что произошло. Мы видели протестную историю, тяжелую ситуацию с инфляцией, с размером заработных плат, фиксировали рост стоимости продуктовой корзины. Но мы всегда на фракции разбираем всё как есть. Высказываемся открыто. Ничего не замалчиваем. Задаем самые неудобные вопросы друг другу, в том числе и Александру Алексеевичу (Романенко, главе реготделения «ЕР», спикеру АКЗС. – Прим. ред.). Я называю это конструктивной работой. Но на сессию мы всегда выходим с единым решением. Это нормальный процесс», – объяснил Сергей Приб.

Ранее, сразу после выборов Александр Романенко, напомним, сказал, что, на его взгляд, региональное отделение сделало все, что от него требовалось, отработав идеологически, технологически, информационно: «Я не вижу недоработок, которые можно было бы рассматривать как негативный посыл для принятия каких-то решений».

На выборах в АКЗС «ЕР» набрала 34,33%, в Госдуму — 33,67%.

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