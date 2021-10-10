Горняк22: В Алтайском крае на 40% выросло число наркопреступлений с использованием Сети

Сотовый телефон Фото: pixabay.com

Результаты в этой сфере обсудили руководители территориальных органов государственной власти и органов исполнительной власти края

В Алтайском крае за девять месяцев 2021 году на 40% выросло число наркопреступлений с использованием IT-технологий. Такие данные озвучили участники краевой антинаркотической комиссии, сообщает официальный сайт региона.

За это время органы внутренних дел края выявили 911 таких эпизодов.

С начала года в регионе пресекли деятельность 16 организованных групп, распространявших наркотики через Сеть, ликвидировали подразделения семи интернет-магазинов и одну подпольную нарколабораторию.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в аэропорту Барнаула задержали туриста из Европы с гашишем в пачке кофе.

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