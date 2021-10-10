Горняк22: URA.ru: Алтайскому краю и еще 71 региону грозит новый локдаун

Коронавирус. Скорая помощь Фото: телеканал "Толк"

Эксперты издания заявили, что мера может обрушить экономику субъектов РФ, но других вариантов остановить пандемию у властей уже нет

У властей 72 российских регионов уже есть основания для того, чтобы вводить на их территориях локдаун из-за пандемии. Об этом сообщает URA.ru.

В списке оказался и Алтайский край.

Введение принудительной всеобщей самоизоляции зависит от свободного коечного фонда и уровня вакцинации, но главное – от коэффициента распространения инфекции, говорится в публикации. В этих регионах показатель подошел к критическому уровню.

Как сообщил источник издания в Роспотребнадзоре, решение о введении локдауна в регионах будут принимать власти субъектов РФ.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Алтайский край обновил суточный рекорд по числу заражений COVID-19.

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