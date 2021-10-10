Горняк22: Забота о каждом: 10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья

Здоровье. Счастье. Природа Фото: Alfonso Cerezo с сайта Pixabay

Среди глобальных задач Всемирного дня психического здоровья — сокращение распространенности депрессий, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, и других болезней

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) ежегодно отмечают 10 октября.

Инициатор создания этой даты – Всемирная федерация психического здоровья. Психологи и врачи хотят, чтобы население узнало больше о проблемах с психическим здоровьем, способах его укрепить, а также о профилактике и лечении расстройств, пишет «Календарь событий».

В 2021 году День психического здоровья посвящен душевному благополучию каждого человека. Дело в том, что пандемия коронавируса COVID-19 тяжело сказывается на состоянии людей. От нее особенно страдают медперсонал, школьники и студенты, одинокие люди, пациенты с уже имеющимися психическими заболеваниями. Кроме того, из-за пандемии врачи зачастую не могут вовремя оказать помощь людям с неврологическими проблемами и зависимостями.

Психологические заболевания – очень серьезная проблема человечества. Самое распространенное психическое заболевание — депрессия. Это тяжелое состояние нельзя недооценивать и обделять вниманием.

Хэштег Всемирного дня психического здоровья – #WorldMentalHealthDay.

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