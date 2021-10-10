Горняк22: Барнаульцев просят придумать имя для рыси из зоопарка

Рысь Фото: instagram.com/zoo22.ru/

Горожане предложили несколько интересных имен для хищника. Однако пока неизвестно, какое именно выбрали сотрудники зоопарка

Жителям Барнаула предложили придумать имя для рыси, которая живет в зоопарке «Лесная сказка». Об этом говорится на странице зоопарка в Instagram.

«Одна малышка уже уехала, а для второй мы выбираем имя! Помогайте», — говорится в сообщении.

Так, горожане сразу же накидали варианты имен. Среди них Злата, Ириска, Милаша, Айвори, Ассоль (Ася), Герда, Марфа, Бия и даже Россия.

Многим горожанам в итоге больше всего понравилось имя Злата. Однако свое окончательное решение работники зоопарка пока не озвучили.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Барнаула родились детеныши черной пантеры. Радостное событие произошло в конце июля. Работники «Лесной сказки» признались, что их «счастью нет границ».

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