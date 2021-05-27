Горняк22: МЧС передало штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за ветра

Непогода Фото: pixabay.com

Местами порывы ветра могут достигать до 27 метров в секунду. В некоторых районах синоптики прогнозируют сильные дожди, град

МЧС распространило штормовое предупреждение об усилении ветра в Алтайском крае. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

«27 мая в крае днем и ночью 28 мая ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 27 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Местами синоптики прогнозируют сильные дожди, град и грозы. При этом в отдельных районах, где сохранится сухая погода, остается большая вероятность пожаров.

В Барнауле в конце дня 27 мая ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер северо-западный скоростью 12-17 метров в секунду. В начале ночи 28 мая прогнозируют кратковременный дождь, гроза, скорость ветра не изменится.

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