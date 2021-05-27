Горняк22: Россиян начали страховать от рисков вакцинации от коронавируса

Вакцинация Фото: pixabay.com

Стоимость такого полиса варьируется от 500 рублей до 4 тысяч. Претендовать на выплаты смогут люди с аллергическими реакциями после вакцинации

Российские страховые компании начали продавать полисы, которые покрываю риски вакцинации от коронавируса, сообщает «Известия».

В случае госпитализации пострадавший получит от 10 до 100 тысяч рублей и 500 тысяч посмертно. При этом в случает осложнений, некоторые полисы предписывают направить компенсацию на покрытие лечения в больнице.

Для получения выплат клиент должен предоставить документ о вакцинации и заключение врача о состоянии здоровья. По условиям большинства полисов страховка начинает действовать в день ее получения.

Ранее «Толк» сообщал, что школьники не будут проходить тест на коронавирус перед ЕГЭ. Для безопасности в пунктах проведения ЕГЭ должна будет проводиться уборка с применением дезинфицирующих средств, бесконтактная термометрия, соблюдаться социальная дистанция.

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