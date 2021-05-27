Горняк22: Гендиректор «Бочкарей» оказался участником ДТП с двумя погибшими

Вадим Смагин Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Несмотря на серьезные травмы, он якобы смог самостоятельно вызвать «скорую» и полицию. Официально подтвердить эту информацию пока не удалось

Депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании, гендиректор «Бочкаревского пивоваренного завода» Вадим Смагин оказался участником ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники.

Официально подтвердить эту информацию пока не удалось, помощница бизнесмена отказалась от общения с журналистами.

Инсайдеры сообщают, что Смагин получил травмы, но смог самостоятельно вызвать сотрудников полиции и «скорую помощь». Точных данных о его состоянии на данный момент нет.

По данным ресурса, Смагин находился в салоне Land Rover на пассажирском сиденье, управлял иномаркой его водитель. Это подтверждают и данные ГИБДД, согласно которым водителю внедорожника 47 лет (депутату в августе должно исполниться 49).

Смертельная авария произошла 26 мая около 07.50 на 225 км Чуйского тракта. Столкнулись Mitsubishi Outlander под управлением 56-летнего водителя и Land Rover. В результате водитель и пассажир Mitsubishi – 37-летняя женщина – скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Полицейские не уточняют обстоятельства ДТП, но, по словам источников, именно Outlander будто бы вылетел навстречу Land Rover.

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