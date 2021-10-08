Горняк22: Пожилой житель Новоалтайска попался на растлении трёх девочек

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Пожилой мужчина полностью признался в содеянном. Теперь его ждет суд – обвиняемому мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Новоалтайска, которого обвиняют в сексуальном насилии над детьми, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в июле 2021 года мужчина совершил сексуальное насилие над тремя девочками в возрасте от семи до девяти лет. Через какое-то время дети рассказали о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Дело рассмотрит суд.

Ранее сообщалось, что 41-летний житель Барнаула пойдет под суд за «сексуальные действия» с племянницами своей жены. Так, в 2017 и 2020 годах мужчина приставал к двум спящим девочкам, которым на тот момент было по десять и шесть лет. Все происходящее он снимал на телефон. Впоследствии мужчина удалил снимки. Однако они были автоматически загружены в один из сервисов в Интернете и попали в руки «Интерпола». Впоследствии фото были переданы сотрудникам правоохранительных органов края. Обвиняемый признался в содеянном. Психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что у него обнаружено расстройство в виде педофилии

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