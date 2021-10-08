Горняк22: «Недоразвитая»: мошенник нахамил девушке, которая не хотела называть ему данные

Телефон. Звонок Фото: pixabay.com

Жители Алтайского края все чаще становятся жертвами мошенников. По-прежнему многие доверяют таким звонкам и лишаются денежных средств

Мужчина позвонил молодой девушке и сообщил, что он является сотрудником банка и на ее имя якобы «третьи лица» пытаются оформить кредит. Видео разговора размещено в группе «Черный список Барнаул» в соцсети «ВКонтакте». При этом доподлинно не известно, когда и где именно произошел разговор.

В ходе беседы, которая длилась около десяти минут, «сотрудник банка» настойчиво просил назвать остаточный счет и номер банковской карты. Однако клиентка не спешила сообщать ему личные данные, заявив, что у сотрудника банка должна быть эта информация.

В конце девушка сообщила, что на ее имя не могут оформить кредит, так как ей еще не исполнилось 18 лет. После этого мошенник не выдержал и завершил разговор.

«Тогда зачисление кредитных средств будет успешно вам направлено, недоразвитая», – заявил банковский работник и прервал разговор.

Ранее сообщалось, что учительница в Алтайском крае перевела мошенникам 1,7 млн, взятые в кредит. Она рассказала, что по инструкциям лжесотрудника банка оформила несколько потребительских кредитов и перевела деньги на счет неизвестного лица. Сейчас злоумышленников ищут.

ТОЛК