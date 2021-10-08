Горняк22: Врач рассказала, почему каши вредят стройной фигуре

Каша Фото: pixabay.com

По словам специалиста, каша – это «враг стройности». Блюдо по калорийности соответствует хлебу, который можно использовать взамен

Каша может зарядить организм энергией на весь день, но при этом она вредна для стройной фигуры, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщает «Слово и Дело».

«Все виды каш подойдут для людей, которые хотят набрать вес. Однако избавиться от лишнего веса с помощью этой еды не получится», – рассказала она.

Врач отметила, что каши нужно включать в рацион с едой, которая содержит большое количество белка. Белок должен быть основой каждого приёма пищи. При похудении количество каши за один прием не должно превышать четыре-пять ложек.

«Блюдо подойдет к вареной курице, яйцам или творогу. Также в рацион питания важно включать овощи и фрукты», – добавила Павлова.

Ранее диетолог рассказала, почему не стоит отказываться от картофеля. По словам эксперта, тем, кто стремится к идеальной фигуре, от картофеля на время можно отказаться, но полностью вычеркивать его из рациона не стоит. При этом самый полезный картофель – это запеченный с кожурой. В этом случае он сохраняет все полезные элементы.

ТОЛК