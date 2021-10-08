Горняк22: День памяти Сергия Радонежского: о чем молятся и что нельзя делать 8 октября
Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com
8 октября – День преподобного Сергия Радонежского. Православная церковь чтит память святого дважды в год – летом и в середине осени
Кто такой Сергий Радонежский
Святой Сергий Радонежский – один из самых известных и почитаемых в России святых. При рождении в 1314 году ему дали имя Варфоломей. Родители воспитывали своего сына в христианской вере. Об этом пишет портал «Фома».
После смерти родителей Варфоломей и его брат Стефан ушли жить в лес, построили там келью и храм во имя Святой Троицы. Вскоре Стефан перешел в московский монастырь, а Варфоломей принял постриг с именем Сергий.
Слава о благочестивом монахе быстро разнеслась по округе и к нему стали приходить и селиться люди. Так появилась монастырская обитель, в которой Сергий Радонежский стал настоятелем, и началась история великой Свято-Троицкой Сергиевой лавры.Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay
О чем молятся иконе Сергия Радонежского
Перед иконой святого Сергия Радонежского молятся о защите детей, о помощи в учебе, о покровительстве вдов и детей, которые остались без попечения. Ему также молятся о телесном и духовном исцелении, просят помощи в земных заботах и сохранении жизни воинов.
Что нельзя делать в День преподобного Сергия Радонежского
Особенных запретов, которые связаны с Днем преподобного Сергия Радонежского, у православной церкви нет. В этот день, согласно традициям, не стоит ругаться, грубить и завидовать. Нельзя также проводить магические обряды, увлекаться приметами и астрологией.