Горняк22: В мэрии решили, что делать со скандальной лесополосой в Научном городке

Лесополоса в Научном Городке Фото: Жители поселка

Чиновники решили утвердить красные линии новых участков для ИЖС в Научном городке, в которые попадала лесополоса. Они придумали, как спасти деревья

В администрации Барнаула решили утвердить проект межевания территорий в границах новых участков под индивидуальную жилую застройку в Научном Городке. Накануне завершились его общественные обсуждения. От местных жителей поступили предложения о переносе красных линий, чтобы исключить из них зеленые насаждения. Чиновники же предложили другие пути решения проблемы.

Извините, подвиньтесь

Ранее «Толк» сообщал, что земли нарезали в региональном минимуществе несколько месяцев назад и выделили многодетным семьям в качестве положенной господдержки. Наделы появились на окраине поселка (ул. Пограничная, 2а, 6а, 12в) – на полях гречихи работающего здесь Научного центра агробиотехнологий.

От жилого массива их отделяет дорога и лесополоса, которую местные высадили 15 лет назад сами и специально выращивали на ней деревья для защиты от ветра, снега и пыли с полей. По их оценкам, здесь примерно 400 крупномеров. Поскольку они частично попали в границы вновь образованных участков, соседи забеспокоились, что новые собственники просто их вырубят.

В рамках общественных обсуждений проекта жители четырех граничащих с лесополосой домов просили: проверить правильность проектирования новых земельных участков с учетом нахождения на них лесополосы;

принять меры для ее сохранения путем переноса границ вновь сформированных земельных участков по указанным адресам за их пределы;

внести фактически имеющиеся лесопосадки в реестр зеленых насаждений.

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Но в комиссии по землепользованию и застройке эти просьбы отклонили. Причина в том, что они не относятся к цели подготовки указанной документации. Поэтому проект межевания рекомендовано утвердить без изменений.

Деревья надо сохранить

Однако, как сообщил «Толку» председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев, чиновники нашли другой выход, чтобы сохранить лесополосу. Он должен устроить все стороны. Это можно сделать путем определения зон, на которых владельцы новых участков будут размещать свои дома, бани, гаражи и другие постройки.

«Мы услышали местных жителей, и готовы идти им навстречу. Конечно, это безумие – сносить деревья, если их можно сохранить. Поэтому мы с Ленинской районной администрацией хотим предложить собственникам новых земельных участков при подготовке градостроительных планов делать отступ от зеленых насаждений», – пояснил чиновник.

По его словам, органы местного самоуправления разработали проект межевания, направленный только на установления границ территорий общего пользования и их красных линий. И даже при большом желании в комиссии не смогли бы удовлетворить предложения заявителей, поскольку они не относятся к предмету общественных обсуждений.

А вот на последующей стадии – при подготовке хозяевами планов застройки земли – вполне возможно спроектировать объекты так, чтобы деревья остались нетронутыми. Например, отодвинуть постройки вглубь участков. И этого можно достичь градостроительными способами.

Лесополоса в Научном Городке Фото: Жители поселка

Однако местные жители ранее выражали уверенность в том, что новые собственники в любом случае снесут деревья. Потому что те помешают им разбить огороды – ведь корни крупномеров ухудшают плодородность почвы. К тому же некоторые владельцы новых участков считают насаждения малоценными, а местных жителей обвиняют в том, что они высадили их самовольно.

Хотя в беседе с «Толком» одна из новых собственниц пояснила, что цели срубить деревья ни у кого нет – на выделенных 10 сотках вполне можно уместить усадьбу с домом, баней, гаражом, не затронув крупномеры. Кстати, после нарезки почти все эти земли выставили на продажу за 1,4-1,5 млн рублей. И это одни из самых высоких цен на участки в поселке.

Где лесополоса?

Проект с границами красных линий в Научном городке Фото: Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула

Вместе с тем, Антон Воробьев сообщил, что в эти дни муниципальное предприятие «Землеустройство и геодезия» проводит контрольную съемку местности на ул. Пограничной. Ее результаты, которые будут известны в конце октября, покажут достоверное местоположение зеленых насаждений относительно границ земельных участков.

Сейчас люди, обратившиеся в мэрию, определяют расположение лесополосы по публичной кадастровой карте на портале Росреестра (по космическим снимкам). Но это не топографические и не фотопланы, предупреждает чиновник, а значит, они имеют искажения. Не исключено, что по результатам геодезической съемки окажется, что зеленые насаждения в границы вновь образованных участков не входят вообще.

«В любом случае вопрос застройки территорий с лесозащитными насаждениями находится на контроле органов местного самоуправления. И для их сохранения предпринимаются конкретные меры», – говорит Антон Александрович.

ТОЛК