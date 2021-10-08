Горняк22: День командира корабля ВМФ России 2021: история и красивые поздравления

Корабль. Флот Фото: pixabay.com

Ежегодно 8 октября военнослужащие ВМФ России отмечают День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Рассказываем об истории праздника и делимся подборкой красивых поздравлений

История Дня командира корабля ВМФ России

Профессиональный праздник командиров экипажей кораблей установили в 2007 году. Об этом пишет портал calend.ru.

Дата празднования выбрана неслучайно. Именно в этот день случилось важное историческое событие – Наваринское морское сражение, в котором отличился русский линейный корабль «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева.

Поздравления с Днем командира корабля ВМФ России

Поздравляю с Днём командира надводного, подводного и воздушного корабля. Желаю браво и умело командовать своим судном и отменным экипажем, желаю командовать парадом своего каждого дня. Будь успешен и уважаем, достоин чести и знатных побед. Желаю крепкого здоровья, оптимизма и яркой улыбки, которая всегда подарит близким радость, которая всегда подбодрит твою команду!

В День командира надводного, подводного и воздушного корабля я хочу пожелать безупречной удачи и великого успеха, бравого здоровья и почёта в любом кругу, лёгких решений любого вопроса и бодрого настроения, замечательных идей и невероятного счастья в жизни.

Поздравляю с Днём командира надводного, подводного и воздушного корабля. Хочу пожелать стойкости морального духа и неимоверно крепких сил, высокого оптимизма и энтузиазма, великого уважения и бравых идей, верных решений и чётких приказов, уверенности в себе и благополучной деятельности, вечной отваги и мужества.

Поздравляю с праздником! Искренне желаю с полной уверенностью сил и мужеством сердца вести свой корабль в нужном направлении, обминая все неудачи, беды и невзгоды. Пусть каждый путь будет благополучным, пусть каждый день приносит успех и отраду души, пусть каждый миг будет по-особенному ценен и дорог для сердца.

Флот. Корабли Фото: Maria e Fernando Cabral с сайта Pixabay

Источник

ТОЛК