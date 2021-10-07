Горняк22: Жителям Алтая начислили меньше налога на имущество после радикальной реформы

Налоговая служба Фото: Виталий Барабаш

В этом году владельцы недвижимости в регионе оплатят только 20% от общей суммы налога, впервые рассчитанной исходя из кадастровой стоимости

В 2021 году впервые после того, как налог на имущество начали считать с кадастровой стоимости, жителям Алтайского края начислили сумму на 9% или на 103 млн меньше, чем год назад, – 1 млрд 51 тыс. рублей. Об этом 6 октября на пресс-конференции рассказал руководитель региональной ФНС Юрий Куриленко. Но это совсем не значит, что платеж упадет у всех владельцев недвижимости.

1

Что изменилось?

В 2021 году (за 2020-й) налог на квартиры, дома, гаражи и другую недвижимость в регионе впервые начисляют, исходя из кадастровой стоимости. Ее определил специальный государственный центр. Она умножается на ставку, которую установили в каждом муниципалитете. В большинстве случаев это 0,3%. Раньше рассчитывали сумму налога по инвентаризационной цене.

Однако в этом году жители заплатят только 20% от полной суммы налога. Государство предусмотрело переходный период после смены системы начисления: в первый год плательщик заплатит 20%, во второй – 40%, в третий – 60% от суммы налога. И в третий же год «включается» еще одно правило – в год рост платежа не должен превышать 10%, объяснила Елена Колоскова, начальник отдела налогообложения имущества алтайского управления ФНС. Но рано или поздно 100% суммы заплатить придется, но до этого момента пройдет несколько лет.

Еще один важный момент – в прежней системе, если человек владел несколькими объектами недвижимости, то ставка начислялась на инвентаризационную сумму всех этих объектов, то есть налоговая база была высокой. Сейчас налог на каждый объект считается отдельно.

2

Какие вычеты при уплате налога на имущество от кадастровой стоимости?

Всем собственникам жилья автоматически предоставляются вычеты:

на 50 кв. метров дома,

на 20 кв. метров квартиры,

на 10 кв. метров комнаты.

То есть если площадь дома 100 «квадратов», но налог начислят только на 50, если квартира 80 кв. метров – то налог коснется только 60-ти. Если площадь дома составляет 50 «квадратов» и менее, то налог платить не придется совсем. Для Алтайского края это актуально, сказал Куриленко, так в селах региона есть много малогабаритных жилых строений.

Вычет предоставляется на каждый объект в собственности. Если человек владеет домом и квартирой, то вычет произведут по обоим объектам – 50 и 20 кв. метров соответственно.

3

Как посчитают налог на жилье с учетом всех вычетов и переходных периодов?

В региональной налоговой службе приводят такой пример. Предположим, кадастровая стоимость квартиры в Барнауле, где ставка 0,3%, составляет 3 563 536,42 рублей. Ею полностью владеет один человек. Налоговый вычет 20 кв. метров в ней составил 1 235 194,6 рублей. То есть налоговая база, на которую начислят ставку, составит разницу между этими величинами – 2 328 341,82 рубля.

Коэффициент для первого года применения кадастровой стоимости – 0,2 (то есть 20% от полной суммы).

Таким образом, налог рассчитают так: (3563536.42-1235194.6) х 0,3% х 0,2 = 1397 рублей.

В 2022-м коэффициент вместо 0,2 будет 0,4, а затем 0,6. Но на третий год, напомним, включится правило роста платежа не более чем на 10%.

4

Останутся ли льготы у пенсионеров при уплате налога на имущество?

Да, сохраняются. Как и прежде, пенсионеры будут освобождены от уплаты налога, но только по одному объекту недвижимости. Но при условии, что объект не используется в предпринимательской деятельности.

5

У кого вырастет платеж по налогу на имущество в 2021 году?

Во-первых, он просто появится у всех, объекты недвижимости у кого ввели в эксплуатацию после 2012 года (тогда в крае проводили последнюю инвентаризационную оценку). То есть, например, владельцы всех квартир в новостройках. Раньше они на налог на имущество не платили совсем.

Во-вторых, с большей степенью вероятности – у городских жителей, владельцев относительно нового, хорошо расположенного жилья. У этих объектов по разным параметрам формируется более высокая кадастровая стоимость. Но в каждом случае нужно уточнять ситуацию.

6

Где можно узнать кадастровую стоимость жилья?

Прежде всего, на сайте Росреестра. Там в специальном окне нужно указать кадастровый номер объекта недвижимости – и сервис выдаст результат. В свою очередь, кадастровый номер можно найти в свидетельстве о госрегистрации права собственности на объект недвижимости или в сервисе Единого госреестра недвижимости по адресу.

7

Можно ли оспорить кадастровую оценку?

Да, можно. Для этого работает согласительная комиссия в Росреестре. Также это можно сделать через суд. В управлении ФНС рассказали, что в крае такие случаи многочисленны.

8

Когда заканчивается срок оплаты налога на имущество?

1 декабря 2021 года. Затем начинает «капать» пеня.

По словам Юрия Куриленко, к 1 декабря обычно оплачивают налог около 75% владельцев имущества Алтайского края. Еще порядка 10% делают это к концу года. С остальными должниками налоговая работает уже черед судебных приставов. И, по заверению главы региональной налоговой службы, успешно – задолженность по этому виду налога в крае сокращается.

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