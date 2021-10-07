Горняк22: От -9 до +8 градусов и мокрый снег ожидаются 7 октября в Алтайском крае

Осень Фото: Виталий Барабаш

Ночами в регионе уже холодно – столбики термометров уже опускаются до отметки -9 градусов. Днем также довольно прохладно

7 октября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +3…+8 градусов. В отдельных районах региона пройдут дожди, утром местами туман. Ветер подует северо-западный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в четверг около +5…+7 градусов. Преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

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