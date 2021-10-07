Горняк22: День образования штабных подразделений МВД 2021: история и поздравления
Полиция Фото: Виталий Барабаш
7 октября отмечают один из профессиональных праздников сотрудники штабов МВД России. Рассказываем его историю, а также делимся красивыми поздравлениями
История Дня образования штабных подразделений МВД
Профессиональный праздник День образования штабных подразделений МВД отмечают ежегодно 7 октября с 1998 года. Об этом сообщает портал calend.ru.
Именно в этот день в 1918 году были образованы Информационный и Инструкторский отделы в рамках Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД.
В свой праздник все сотрудники штабных подразделений МВД получают поздравления от руководителей, коллег и друзей. Лучших в этот день представляют к государственным наградам.Подарок. Презент Фото: Pixabay
Поздравления с Днем образования штабных подразделений МВД
С Днем штабных подразделений
Важной службы МВД!
Счастья, радостных мгновений
И успешности в труде
Вам желаем в этот праздник!
И добавим от души —
Пусть удача вас не дразнит,
А поможет классно жить!
Никто не знает, кроме штаба,
Какой ресурс, в каком масштабе…
Кто встанет пред бедой стеной,
Чтоб обошла нас стороной.
Ваш труд организован, слажен,
И каждый знает — очень важен!
Трудиться в штабе каждый рад,
Чтоб был отличным результат.
В штабных подразделениях
Всегда кипит работа,
Решаете вопросы,
Купаетесь в заботах.
Желаю в праздник ваш,
Чтоб было все отлично:
В работе вашей сложной
И в жизни вашей личной.
Пусть найдет тебя по жизни
Важная награда,
Поздравляю с днем твоим,
Мой работник штаба.
Службы славной я желаю
И признания в труде,
Ну и пусть на личном фронте
Повезет всегда тебе.
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