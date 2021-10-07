Горняк22: Общий бойлер стал яблоком раздора между жильцами соседних домов в Новоалтайске

Душ. Горячая вода Фото: pexels.com

Водонагревателем пользуются две многоэтажки, но за его обслуживание и потребляемую им электроэнергию платит только один дом

Жители многоквартирного дома на ул. Прудская, 7 в Новоалтайске на протяжении нескольких лет безуспешно пытаются разделить затраты на обслуживание водонагревателя с жильцами соседней многоэтажки, расположенной на ул. Прудская, 3. Ситуация не находит разрешения на уровне управляющих компаний. В мэрии Новоалтайска говорят, что точку в этом вопросе может поставить только суд.

Пользуются все – платят одни

Домком многоэтажки Надежда Лаучкина рассказала «Толку», что их дом был построен почти 40 лет назад. С тех пор в нем стоял бойлер, который подогревал воду сразу для трех многоэтажек, в том числе домов на ул. Прудская, 3 и ул. Космонавтов, 20.

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По словам Лаучкиной в их доме в 2017 году сделали капитальный ремонт и заменили старый бойлер на новый. С этого времени он обслуживает два дома на Прудской, но при этом за электроэнергию, которую потребляет бойлер, платят жители только той многоэтажки, в которой он установлен.

Дом по адресу: ул. Прудская, 7 обслуживает управляющая компания «НЖК». Ее директор Максим Козлов подтвердил «Толку», что начисления за электроэнергию, которую потребляют циркуляционные насосы бойлера, идут на жителей одного дома, что, по его мнению, несправедливо.

Ситуацию, по словам Козлова, усложняет тот факт, что жители дома по адресу: ул. Прудская, 7 напрямую рассчитываются с ресурсовиками в то время, как жители соседнего дома ведут расчеты через свою управляющую компанию.

Козлов добавил, что жильцов дома, которые обслуживает его УК, устроила бы передача бойлера на обслуживание муниципалитету, а именно в «Новоалтайские тепловые сети», но администрация города и муниципальное предприятие на это не идут, поскольку для них, по его мнению, это экономически невыгодно.

«Заморочили людям головы»

Дом по адресу: ул. Прудская, 3 обслуживает управляющая компания «ЖЭУ-2». Руководитель этой УК Александр Лагно подтвердил «Толку», что ранее групповой бойлер на доме №7 обеспечивал горячей водой еще две многоэтажки. По его мнению, его изначально должны были обслуживать администрация города и «Новоалтайские тепловые сети».

«Управляющая компания, которая занимается этим домом, зачем-то заморочила людям головы. Несколько лет назад они демонтировали старый бойлер и сдали его на металлолом. Новый бойлер поставили за счет средств фонда капитального ремонта, тем самым создали себе большие проблемы. Сейчас они обязаны обеспечивать горячей водой другие дома», – сказал Лагно.

Решение нужно искать в суде

Председатель комитета по ЖКХ, энергетике, транспорту и строительству администрации Новоалтайска Владимир Бодунов пояснил, «Толку» что муниципальное предприятие, прежде чем забрать бойлер на свой баланс, должно иметь на это какое-то право.

«По ряду бойлеров у нас есть судебные решения, которые определили, кто их должен обслуживать. С бойлером в доме по адресу: ул. Прудская, 7 не так все просто. Он имеет конкретных собственников, это жильцы дома», – сказал чиновник.

Бодунов добавил, что взаимоотношения между двумя управляющими компаниями по поводу бойлера постоянно находятся в поле зрения мэрии Новоалтайска.

По его словам, на каком-то этапе руководитель «ЖЭУ-2» Александр Лагно заявил о готовности разделить затраты на обслуживание бойлера, но директор «НЖК» Максим Козлов признал, что у него нет юридических оснований принимать эти деньги.

«Таким образом ситуация окончательно зашла в тупик, и теперь без судебного решения в ней вряд ли получится разобраться», – сказал Бодунов.

Он же добавил, что именно судебное решение может стать основанием, чтобы «Новоалтайские тепловые сети» все-таки забрали бойлер на свой баланс.

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