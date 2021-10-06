Горняк22: Не время унывать: что можно и нельзя делать в новолуние 6 октября

Новолуние. Ночь. Город Фото: pixabay.com

6 октября 2021 года пройдет новолуние в знаке Весы на соединении с планетой Марс. Астрологи рассказали, что можно делать в этот день, а от каких действий лучше отказаться

Что можно делать 6 октября

Астрологи рекомендуют в этот день уходить с головой в работу и дела. 6 октября можно заниматься самыми трудными задачами, потому что их результат превзойдет все ожидания.

После основной работы можно перейти к выполнению домашних дел, они не доставят много хлопот.

6 октября полезно посвятить время общению с близкими людьми, флирту и новым знакомствам. Все приятные в слова в адрес противоположного пола должны быть искренними, иначе люди почувствуют фальшь.

Также в этот день важно заботиться об окружающих. Астрологи отмечают, что, возможно, кому-то из них может пригодиться помощь.

Что нельзя делать 6 октября

Жесты. Сурдопереводчик. Руки. Любовь. Сердце Фото: pixabay.com

6 октября астрологи рекомендуют не держать ни на кого обиду, а, наоборот, быстро всех прощать. Также нельзя провоцировать и поддерживать скандалы.

В этот день лучше не впадать в уныние, не оставаться наедине с собой надолго и не мыслить пессимистично. Это отпугнет хороших людей.

Октябрьское новолуние может негативно сказаться на эгоистах, поэтому в этот день не стоит думать только о себе.

Также 6 октября нельзя рассказывать другим о своих достижениях, так как, по словам экспертов, Луна не приветствует повышенное самодовольство. Все хорошее, что случилось сегодня, должно оставаться в тайне.

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ТОЛК