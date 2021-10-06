Горняк22: Алтайский минздрав проверяет обстоятельства смерти пациентки в больнице

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Сестра умершей в Шелаболихинской районной больнице пациентки обвиняет в ее смерти медиков. Женщина уверена, что дело в халатности

Жительница Шелаболихи рассказала в паблике «Черный список Барнаул» во «ВКонтакте» о смерти своей сестры в районной больнице. По ее словам, врачи якобы не оказали родственнице своевременную помощь, а о ее смерти родные узнали только спустя сутки. Она также на правах анонимности отметила, что это уже не первый случай халатного отношения к пациентам в данном медучреждении. Минздрав Алтайского края проводит проверку.

«У меня нет слов, насколько халатно относятся медики к пациентам в Шелаболихинской ЦРБ. Мало того, что нет многих врачей, так и те, что есть, работают плохо», – возмущена родственница погибшей.

Она уточнила, что ее сестра с восьми лет болела сахарным диабетом. 26 сентября ее ближе к ночи доставили в реанимацию с низким давлением. Через сутки родным сообщили, что женщина скончалась.

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«Труп отправили в городской морг, где выяснили, что смерть наступила в 2.30 ночи из-за низкого сахара в крови. Только в 10 утра врачи обнаружили ее мертвой. Получается, они не уследили за пациентом, пропустили укол инсулина? Она была моей опорой и поддержкой», – написала женщина.

«Толк» обратился за разъяснениями в минздрав Алтайского края. В ведомстве пояснили, что сейчас проходит проверка данной информации.

«Если пациенты или их родные считают, что в медицинской организации были нарушены права на качественную и доступную медицинскую помощь, необходимо обратиться в страховую компанию или в минздрав», – сказано в официальном ответе на запрос редакции.

Более подробную информацию об инциденте в Шелаболихинской ЦРБ пока не предоставляют, ссылаясь на федеральный закон о защите персональных данных. Возможно, подробности станут известны по результатам проверки.

ТОЛК