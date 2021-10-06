Горняк22: Житель Славгорода заказал жену киллеру и теперь ему «светит» психушка

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Мужчина, который «согласился» найти исполнителя преступления, сдал заказчика полиции. После этого «убийство» проходило под контролем силовиков

Следователи завершили расследование уголовного дело в отношении 39-летнего жителя Славгорода, который заказал убийство бывшей жены, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, мужчина из-за личной неприязни решил организовать убийство экс-супруги. В мае 2021 года он попросил одного из жителей города найти исполнителя преступления за вознаграждение в 50 тысяч рублей. Мужчина согласился, но сообщил об этом в полицию.

19 мая организатор встретился с «исполнителем» и передал ему часть суммы. А через несколько дней, узнав о том, что женщина якобы мертва, отдал оставшиеся деньги. В этот момент его задержали силовики.

Во время расследования дела мужчине назначили психиатрическую экспертизу, которая показала, что у него есть психическое заболевание. Теперь суд примет решение о назначении ему принудительного лечения.

Ранее сообщалось, что операция «заказное убийство» проходила под прикрытием полиции. А после передачи денег за якобы совершенное преступление организатора задержали.

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